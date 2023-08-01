В сети бурно обсуждают пост общественного деятеля Алексея Толкачева, который заявил, что "украинцы заслужили войну".

По его словам, война стала "закономерным следствием 30 лет нашего разгильдяйства, эгоизма, воровства, моральной деградации и гнили". Также Толкачев утверждает, что моральным кредо украинцев стали "эгоизм, хитрость, желание урвать себе и наплевать на всех".

"Мы прос@ли страну, которая в 1991 году по уровню ВВП лишь в 5 – 7 раз уступала Китаю. Все протрынькали, все спустили, разворовали, разрушили. Ничего и никого не ценили. Почему так? Потому что "урвать себе", эгоизм, хитрожопость, "на@рать на всех" стало моральным кредо наших людей", – пишет Толкачев.

Кроме этого, автор поста возмутился "процветанием культа хейта" и "токсической средой", также заявил, что украинская "национальная неблагодарность уже начинает раздражать мир".

Пост Алексея Толкачева за сутки набрал 9,1 тысяч лайков и 2,7 тысячи комментариев.

Многие комментаторы под постом поддержали автора.

"Согласна! У меня из-за этого бывают эмоциональные срывы. Буквально несколько дней назад писала, что наш народ сам себя перебьет. Причем все это как-то сочетается с невиданным благородством и отвагой. Нам реально нужно работать каждому над собой, мы заражены гордыней".

"Полностью поддерживаю! Иногда смотря на все это руки опускаются помогать людям. Нет, пожалуй, не изменить уже ментальность, разве что в новое поколение наши надежды".

Также много и тех, кто выступил против утверждений Толкачева.

"Ни один народ не заслуживает войны. Даже русский. Войны готовятся негодяями, которые пользуются мировыми или локальными кризисами, слабостью соседей, чтобы начать войну для достижения своих сумасшедших целей", — написал у себя Facebook Юрий Касьянов.

"А зачем она надела такую короткую юбку?" "а чего он поперся по той темной улочке?" и как вывод "сам(а) виноват(а)". Такой вывод обычно делают оправдывающиеся агрессоры, бабушки на лавочке и люди, которым проще занимать самокопанием, чем сопротивляться нападению", — пишет Роман Шрайк.