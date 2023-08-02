Премьер-министр Канады Джастин Трюдо развёлся с женой Софи спустя 18 лет брака.

Об этом пишет ВВС.

В своих соцсетях политик сообщил, что после "многих содержательных и трудных разговоров" пара решила расстаться. Джастин и Софи также подписали юридическое соглашение о раздельном проживании.

"Как всегда, мы остаемся близкой семьей с глубокой любовью и уважением друг к другу и ко всему, что мы построили и будем продолжать строить", — говорится в посте Трюдо.

У Трюдо и Софи трое детей: сын Ксавье (15 лет), дочь Элла-Грейс (14 лет), сын Адриан (9 лет).

В мае премьер-министр с женой были в Лондоне на коронации короля Карла III.

В июне Трюдо побывал с визитом в Украине вместе с вице-премьер-министром Христей Фриланд и без жены.

Ранее мы писали, как премьер Канады Джастин Трюдо, который в мае посетил Ирпень, прыгнул с 60-метровой тарзанки над лагуной Great Canadian Bungee в квебекском городке Челси. На видео видно, как Трюдо, одетый в красную фланелевую рубашку, синие джинсы и ботинки, стоит на краю платформы, скрестив руки перед собой, пока идёт обратный отсчёт от пяти. Затем премьер-министр прыгает с платформы, касается воды, после чего канат поднимает его на платформу.

Помимо этого, в конце весны Трюдо заявил, что Канада готова усилить свою военную поддержку Украины, особенно в области обучения украинских пилотов на современных самолетах.