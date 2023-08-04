На Закарпатье одна женщина погибла и две пострадали в результате падения с моста в с. Квасы.

Об этом сообщает ГСЧС.

3 августа, в 22:00 в Службу спасения поступило сообщение, что в реку Черная Тиса с пешеходного навесного моста упали три женщины. Событие произошло в селе Квасы Раховского района.

Спасатели прибыли на место и выяснили, что в результате частичного разрушения деревянного покрытия моста с высоты 20 метров в реку упали три женщины, жительницы Киевской области, находившиеся там на отдыхе.

Специалисты ГСЧС спустились к женщинам и носилками вынесли их наверх. Там их уже ждали врачи. К сожалению, 54-летняя пострадавшая умерла в автомобиле "скорой". Еще две женщины, 1986 года рождения, госпитализированы в больницу. После оказания помощи одну из пострадавших медики отпустили на место временного проживания для амбулаторного лечения.

Фото разрушенного моста

Напомним, что ранее на Закарпатье рухнул аварийный мост с двумя машинами по дороге в четыре страны Европы.

Позже чиновники сообщили, что виноват водитель грузовика, который поехал на аварийный мост с грузом, превышающем допустимый для аварийного моста.