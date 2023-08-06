В американском штате Индиана мать двоих детей умерла из-за того, что слишком быстро выпила много воды.

Об этом сообщает издание Independent.

В пятницу, 4 июля, Эшли Саммерс приехала отдохнуть на озеро Фриман в Индиане. Внезапно она сказала окружающим, что чувствует обезвоживание, у неё кружится голова, и она никак не может утолить жажду.

Выпив несколько бутылок воды за короткий промежуток времени, она вернулась домой, где потеряла сознание в своём гараже. Обнаружившие Эшли близкие срочно доставили её в ближайшую больницу, но она так и не пришла в сознание после отравления водой.

"Это был шок для всех нас, когда врачи впервые сказали об отравлении водой. Кто-то сказал, что она выпила четыре бутылки воды по 0,47 литра за 20 минут. Это почти два литра. Такой объём предполагается выпивать за целый день", - сказал Девон Миллер, брат погибшей.

По заключению врачей, Эшли Саммерс умерла из-за гипергидратации - избыточного содержания воды в организме или отдельных его частях. Это вызвало отек мозга и прекращение кровотока.

Как мы сообщали ранее, в МОЗ объяснили украинцам, сколько воды нужно выпивать в жаркий день летом.

Также стало известно, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.