В понедельник, 7 августа, на большей части Украины ожидаются осадки и значительное снижение температур. На остальных территориях страны будет сухо и жарко.

Об этом на своем сайте сообщает Укргидрометцентр.

В северных и центральных областях завтра ожидаются кратковременные дожди с грозами. Из-за осадков метеорологи объявили в Киевской области 1 уровень опасности (желтый).

На Западе Украины пройдут также сильные дожди с грозами.

В южной и восточных частях страны осадки не ожидаются. Там будет сухая и жаркая погода.

На Западе ожидается сильное понижение температуры - днем столбики термометров покажут +17…+23 градусов тепла. В северных регионах будет +23…+28, а в Центре Украины – +26…+30.

На Севере ожидается +28…+33 градусов тепла. Жарче всего будет в восточной части страны, где температура может подняться до +38.

Ветер в понедельник будет юго-восточным и западным со скоростью 7 – 10 метров в секунду.

Напомним, сегодня в Украине в большинстве областей будет солнечно, в некоторых - столбик термометра поднимется до +39°С. Лишь в западных, местами Житомирской и Винницкой областях днем пройдут кратковременные дожди с грозами.

Накануне метеорологи предупредили, что всему миру нужно готовиться к экстремальной жаре. В ВМС заявили, что наибольший риск для здоровья составляет не дневная жара, а ночные температуры, особенно они опасны для уязвимых групп населения.