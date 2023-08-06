В пакистанской провинции Синд на юго-востоке страны, около города Навабшах, в 275 км от Карачи сошли с рельсов десять вагонов пассажирского поезда. По меньшей мере 30 человек погибли в результате крушения и не менее 80 пострадали.

Об этом сообщают западные СМИ.

На место происшествия прибыли бригады спасателей и военные. В медицинских учреждениях района объявлено чрезвычайное положение. Движение поездов на этом пути приостановлено.

Причины крушения поезда пока неизвестны. Министр гражданской авиации и железных дорог Пакистана Хаваджа Саад Рафик в числе возможных причин трагедии назвал "преднамеренное" действие какого-либо лица и "механическую неисправность".

Представители местных властей обещали провести тщательное расследование обстоятельств произошедшего после того, как всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

В начале лета в индийском штате Одиша столкнулись сразу три поезда. Тогда погибли не менее 50 человек, пострадали 350.

А весной в Греции пассажирский поезд столкнулся с грузовым. В железнодорожной катастрофе погибли 32 человека.