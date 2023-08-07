Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому кедровый орех вносится в список стратегически важных товаров и ресурсов.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, контрабанда кедровых орехов теперь будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет. В постановлении также уточняется, что речь идет об орехах корейской сосны, очищенных от скорлупы.

Инициативу с причислением ореха к стратегически важным продуктам выдвинул губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его мнению, кедровый орех — ценный ресурс для экономики и "важное звено кормовой базы животных" в регионе. А министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов заявил, что при переработке кедрового ореха валовая стоимость готового продукта увеличивается минимум в 1,6 раза.

"Главная цель изменений в законодательстве заключается в том, чтобы создать условия для переработки всего заготовленного кедрового ореха внутри страны, тем самым значительно повысив прибавочную стоимость конечного продукта", — сказал Степанов.

Введенные ограничения распространяются только на экспорт. Собирать и заготавливать кедровые орехи можно беспрепятственно.

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