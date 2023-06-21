В России объявили нежелательной деятельность Всемирного фонда природы WWF, который в марте был включен в реестр иностранных агентовм. Решение вынесла генпрокуратура РФ.

Об этом сообщают российские СМИ.

"По результатам проведения проверки генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации "World Wide Fund for Nature" ("World Wildlife Fund", "WWF", "Всемирный фонд природы") (Швейцария)", - заявили в ведомстве.

В генпрокуратуре считают, что природоохранная и экопросветительская деятельность фонда используется "в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере".

"Так, под предлогом сохранения окружающей среды WWF ведется деятельность, направленная на воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях, разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США", - заявили в прокуратуре.

Инициативы WWF, утверждают в российском ведомстве, "направлены на крупные предприятия, занятые в сфере энергетики, нефтегазовой отрасли, а также занимающиеся разработкой месторождений полезных ископаемых и драгоценных металлов".

Кроме того фонд оказывал материальную и методическую поддержку российским некоммерческим организациям, включенным в реестр иностранных агентов: "Друзья Балтики", "Экологическая вахта Сахалина" и др.

А месяц назад, 19 мая нежелательной организацией в России признали Greenpeace. Российское отделение международной организации после этого объявило о закрытии. В тот же день в список нежелательных была добавлена и международная правозащитная группа "Агора".

Недавно мы сообщали, что Леву из группы "Би-2" признали в России иноагентом за антивоенные выступления.

Также в этот список попали другие российские артисты: Максим Галкин, Земфира, Семен Слепаков. Вместе с блогером Ильей Варламовым они через суд потребовали исключить их из списка иноагентов. Однако суд им отказал.