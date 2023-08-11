В Будапеште полиция задержала украинца по подозрению в убийстве местного жителя.

Об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, 30-летний мужчина ночью начал требовать деньги у бездомного, который сидел на скамейке на площади Клаузаля. Не получив желаемое, он избил 49-летнего мужчину и забрал у него 5 тысяч форинтов (около 12 евро). После избиения мужчина умер.

Полиция сначала нашла тело жертвы, а спустя 11 часов в соседнем районе задержала подозреваемого в совершении преступления.

"По имеющимся данным, 30-летний Ференц Б., гражданин Украины, в ночь совершения преступления требовал деньги у жертвы, сидевшей на скамейке на площади Клаузал. Не получив денег, он жестоко избил 49-летнего мужчину, а затем отобрал у него пять тысяч форинтов. Правоохранители допросили мужчину по подозрению в грабеже и нанесении телесных повреждений, повлекших смерть человека, после чего арестовали его. Подозреваемый не дал показаний", - говорится в сообщении на сайте венгерской полиции.

Следствие также установило, что подозреваемого сопровождала женщина, "которая пассивно наблюдала за издевательствами над жертвой, а затем распивала с преступником вино, купленное за украденные деньги". Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении еще одного мужчины "за неоказание помощи".

Ранее мы рассказывали, что еще до войны украинец в Израиле убил молдаванина за слово "хохол".

Также мы сообщали, что прошлой осенью в лагере для беженцев в Берлине 44-летнюю украинку убили на глазах ее двоих детей. В убийстве подозревается ее муж.