Кабинет министров разрешил импортировать комплектующие и запчасти к наземной военной технике и компоненты к пилотируемым летательным аппаратам без разрешения Государственной службы экспортного контроля.

Об этом сообщает Минэкономики.

"В перечень товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госэкспортконтроля мы добавляем комплектующие и запчасти к наземной военной технике. В том числе речь идет о комплектующих для бронетехники и специально оборудованных автомобилей. Также в перечень вносим компоненты к пилотируемым летательным аппаратам", - заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Свириденко отметила, что упрощение процесса должно существенно усилить способности по быстрому восстановлению военной техники. Помимо этого, заниматься ремонтом техники для фронта сможет любое предприятие, которое имеет соответствующие мощности и специалистов.

Также разрешительный порядок сохраняется для импорта товаров, о международных передачах которых Украиной подается отчетность в международные организации, и для импорта товаров, которые могут быть использованы в террористических целях и оборот которых на территории Украины ограничен законодательством.

Напомним, весной этого года в Украине упростили процедуру ввоза комплектующих для беспилотников.

Тем временем война в Украине идет уже 535-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 августа 2023 года в онлайне.

Итоги минувшего дня в нашей публикации: "Удар "Кинжалами" по Прикарпатью, массовая замена военкомов, США затягивают передачу F-16".

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