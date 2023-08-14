Пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер и Секретную службу США привлекли к суду. Иск против них подал корреспондент издания Today News Africa Саймон Атеба, утверждающий, что они неправомерно отозвали его пресс-бейдж.

Об этом сообщает Fox News.

В мае администрация Джо Байдена объявила о новых правилах, которые впервые позволяют аннулировать доступ прессе и отбирать у сотрудников СМИ постоянный пропуск. В своем иске, поданном в четверг, африканский журналист утверждает, что политика Белого дома по аннулированию доступа прессы нарушает Первую и Пятую поправки к Конституции.

"Ответчики нарушили права Атебы, закрепленные в Первой поправке, изменив критерии для учетных данных постоянного доступа, чтобы намеренно помешать Атебе получить доступ. Это дискриминация", — говорится в иске.

Атеба заявил, что срок его пресс-пропуска истек 31 июля, и он не смог его продлить. В настоящее время 975 репортеров имеют постоянный пропуск в Белый дом, который позволяет свободно входить и выходить из комнаты для брифингов Белого дома и пресс-зоны.

Репортеры без постоянных пропусков должны связываться с Белым домом, чтобы получать дневной пропуск на определенную дату.

Весной Атеба жаловался на то, что не мог задать вопрос в течение семи месяцев. Репортер неоднократно заявлял, что Белый дом дискриминирует его и других журналистов.

"Это не Китай. Это не Россия. То, что вы делаете, — это издевательство над Первой поправкой", — сказал тогда Атеба.

Продемократические СМИ пишут, что Атеба за полтора года сполна использовал постоянный пропуск на мероприятия Белого дома, а зал для брифингов пытался превратить в площадку для собственных выступлений, привлекая внимание прореспубликанских телеканалов и десятки тысяч дополнительных подписчиков в свои соцсети.

В 2018 году мы писали, что Дональд Трамп созвал специальную пресс-конференцию, чтобы подвести итоги выборов в Конгресс и разругался с прессой. Больше всего досталось каналу CNN и его журналисту Джиму Акосте, у которого отобрали аккредитацию.

Однако вскоре суд обязал вернуть аккредитацию изгнанному из Белого дома журналисту Джиму Акосте.