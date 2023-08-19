Мэр и полиция Лос-Анджелеса объявили о создании специальной оперативной группы по борьбе с флешмобами, участники которых совершают погромы и кражи в магазинах.

Об этом сообщает CBS.

Мэр Карен Басс на пресс-конференции в четверг объявила, что в городе образована межведомственная группа по борьбе с организованными преступлениями в торговых точках. Она подчеркнула, что владельцы бизнеса и покупатели должны чувствовать себя в безопасности в Лос-Анджелесе.

Оперативной группой будет руководить Департамент полиции Лос-Анджелеса, она включает полицейские управления районов города, дорожных патрульных, ФБР и других правоохранителей.

Власти города назвали самые громкие кражи лета:

3 июля четверо преступников в капюшонах и масках украли товаров на сумму 32 000 долларов из магазина Bloomingdales в торговом центре Westfield Century City.

31 июля от 10 до 15 грабителей в толстовках с капюшонами и масках за считанные минуты украли товары на 100 000 долларов из магазина Gucci в торговом центре Westfield Century City.

12 августа примерно 30 человек в толстовках с капюшонами и масках ворвались в магазин Nordstrom в торговом центре Westfield Topanga, обрызгали охранника спреем от диких животных и украли товары на 300 000 долларов.

Всего полиции известно как минимум о 170 организованных кражах в розничной торговле, которые произошли с осени 2021 года по 16 августа.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге назвавшийся "вагнеровцем" мужчина угрожал продавцу цветочного магазина и ограбил его на 100 тысяч рублей.

Также мы рассказывали, что в Киеве воры вынесли из магазина детские игрушки на 70 тысяч гривен.