Близ села Сукко, расположенного недалеко от курорта Анапа на берегу Черного моря в Краснодарском крае, неизвестные изменили выложенное камнями название. Теперь вместо слова "Сукко" "красуется" неприличное "С@ка!".

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на атамана местного казачьего общества Бориса Бесспалого.

По словам атамана, надпись меняют не впервые. Он также предположил, что камни переложили дети из местного лагеря отдыха, так как однажды за подобным занятием уже ловили девочек из Волгограда. После этого их заставили неделю убирать мусор в качестве наказания.

"Дебилов хватает. У нас каждый год какие‑то твари перекладывают. Это 100% дети из организованного лагеря. Местные, наоборот, это охраняют. Если поймают, голову открутят", — сказал Бесспалый.

Он добавил, что у тех, кто изменил название, "нутро гнилое дальше некуда".

Между тем местная полиция начала проверку. Подозреваемых пока не установили, но им может грозить наказание по статье о мелком хулиганстве.

Как пишет пресса, раньше на этом склоне выкладывали разные названия городов, по которым можно было изучать географию России. "Сукко" была самой большой и старой надписью, ей больше 50 лет.

Ранее мы рассказывали, что в Швеции поисково-спасательные службы нашли на архипелаге Грит пропавшего россиянина. Он с помощью мха выложил слово HELP.

Также мы сообщали, что в США любитель марихуаны испортил знаменитую надпись Hollywood.