Главный редактор NV (бывшее название - "Новое время") Виталий Сыч назвал последнюю обложку журнала, где на переднем плане изображен шоумен и волонтер Сергей Притула, "ошибкой" и сообщил, что редакция приняла решение ее поменять.

На предыдущей обложке с заглавием "Люди, приближающие победу", Притула был изображен впереди президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

Теперь все эти лица с титульного листа убрали.

Журнал NV, наряду с изданием "Украинская правда", входит в медиа-холдинг бизнесмена Томаша Фиалы. В политических кругах уже давно ходят разговоры о том, что Притула, при поддержке Фиалы и западных структур, создает политический проект для участия в парламентских и, возможно, в президентских выборах.

Напомним, недавно волонтера и шоумена Сергея Притулу раскритиковали в соцсетях за сбор для нужд ГУР.

Также мы подробно рассказывали, как в прошлом году волонтер Притула попал в скандал с британскими БТР.

Война в Украине идет уже 544-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2023 года в онлайне.