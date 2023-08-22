Президент Венгрии прибыла в Украину

Во вторник, 22 августа, в преддверии третьего Международного саммита Крымской платформы с рабочим визитом в Украину прибыла Президент Венгрии Каталина Новак. Она посетила Закарпатскую область.

Об этом сообщает Закарпатская ОВА.

На встрече обсуждали результаты и перспективы усиления трансграничного сотрудничества, в том числе тех проектов, которые положили начало в условиях полномасштабного вторжения РФ.

Также обсудили гуманитарную поддержку, помощь беженцам и вынужденным переселенцам в нашем регионе, организацию летнего отдыха для украинских детей в разных уголках Венгрии, воплощение общих экологических, образовательных, культурных и других инициатив.

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.

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