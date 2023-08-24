На свободу вышел один из осужденных за убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в 2017 году Ярослав Тарасенко.

Как сообщила "Стране" его адвокат Нонна Надыч, апелляционный суд Киева сегодня освободил Ярослава Тарасенко из-под стражи.

"Сегодня киевский апелляционный суд рассматривал сразу две жалобы. Апелляцию прокурора, который хотел, чтобы у Тарасенко конфисковали все имущество, и мою жалобу на изменение меры пресечения. Я требовала, чтобы Тарасенко был освобожден из-под стражи, так как отбыл свой срок наказания, учитывая закон Савченко. 2 декабря 2021 года Ярослава Тарасенко приговорили к 12 годам лишения свободы. Но под стражей он находился с 15 июня 2017 года, на тот момент еще действовал закон Савченко и он автоматически распространялся на Тарасенко. Сегодня Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, признав вину Тарасенко, но приняв во внимание мои доводы, что Тарасенко отбыл наказание, учитывая закон Савченко, и освободил Тарасенко из-под стражи", - сказала "Стране" Нонна Надыч.

По версии следствия бывший руководитель павлоградского "Правого сектора" Ярослав Тарасенко по прозвищу Физрук подвозил к месту убийства Вороненкова киллера Павла Паршова и должен был его забрать после совершения преступления.

Тарасенко своей вины не признал.

Напомним, 23 марта 2017 года у входа в одну из самых дорогих гостиниц Киева - "Премьер Палас" - прозвучали выстрелы. Неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям около отеля. В результате один из них был убит. Им оказался беглый депутат Госдумы Вороненков.