Социальную сеть TikTok заполонили мемы о новом кандидате в президенты Украины Михаиле Лебиговиче.

Пользователи соцсети активно призывают голосовать за некого Лебиговича на будущих президентских выборах.

Баллотироваться он якобы собирается от запрещенной в Украине "Партии Регионов", а также "Партии Лебигонов" и партии "Слуг калорий".

О новом "кандидате" заговорили и в кулуарах Верховной Рады. Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко поинтересовался у себя в Telegram, "как с ним связаться и есть ли место в списке".

Однако, как выяснилось, сам Лебигович является лишь вымышленным персонажем - образом известного украинского блогера-стримера Михаила Лебиги.

Все началось с того, что на своем канале в Twitch Михаил просматривал дебаты Виктора Ющенко и Виктора Януковича. Стример реагировал на их заявления и много шутил.

После этого подписчики Лебиги начали призывать его самому пойти в президенты и выдумали ему новую фамилию - сочетание фамилии самого Лебиги и Януковича.

В TikTok уже начали создавать картинки с Лебиговичем, рекламные баннеры, придумали ему предвыборную программу и даже создали сайт.

В частности, в предвыборной кампании Лебиговича есть пункты о развитии производства стеклянных банок, профилактике болезней спины и шеи, а также создание Комитета по розыску и защите шеи.

В Верховной Раде "Слуга народа" Роман Грыщук спрашивает, где депутат Лебигович и почему он не ходит на работу.

У Лебиговича даже появилось свое место в зале заседаний.

История настолько закрутилась, что Лебиговичу приписывают, мол, это он сбил самолет с Евгением Пригожиным и таким образом начал выполнять предвыборную кампанию.

Сам блогер говорит, что это все шутки, а сам он не собирается никуда баллотироваться.

"Я никуда не баллотируюсь, я не буду президентом страны или вашего города. У меня нет партии. Прекратите это писать везде, пожалуйста", - заявил блогер.

Ранее мы рассказывали, как в сети рисовали мемы на куртку президента Зеленского после его поездки в Херсон.

А бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook подборку весьма неоднозначных мемов о себе.