"Слуга калорий" и "Партия Лебигонов". TikTok заполонили мемы о новом кандидате в президенты Украины
Социальную сеть TikTok заполонили мемы о новом кандидате в президенты Украины Михаиле Лебиговиче.
Пользователи соцсети активно призывают голосовать за некого Лебиговича на будущих президентских выборах.
Баллотироваться он якобы собирается от запрещенной в Украине "Партии Регионов", а также "Партии Лебигонов" и партии "Слуг калорий".
О новом "кандидате" заговорили и в кулуарах Верховной Рады. Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко поинтересовался у себя в Telegram, "как с ним связаться и есть ли место в списке".
Однако, как выяснилось, сам Лебигович является лишь вымышленным персонажем - образом известного украинского блогера-стримера Михаила Лебиги.
Все началось с того, что на своем канале в Twitch Михаил просматривал дебаты Виктора Ющенко и Виктора Януковича. Стример реагировал на их заявления и много шутил.
После этого подписчики Лебиги начали призывать его самому пойти в президенты и выдумали ему новую фамилию - сочетание фамилии самого Лебиги и Януковича.
В TikTok уже начали создавать картинки с Лебиговичем, рекламные баннеры, придумали ему предвыборную программу и даже создали сайт.
В частности, в предвыборной кампании Лебиговича есть пункты о развитии производства стеклянных банок, профилактике болезней спины и шеи, а также создание Комитета по розыску и защите шеи.
В Верховной Раде "Слуга народа" Роман Грыщук спрашивает, где депутат Лебигович и почему он не ходит на работу.
У Лебиговича даже появилось свое место в зале заседаний.
История настолько закрутилась, что Лебиговичу приписывают, мол, это он сбил самолет с Евгением Пригожиным и таким образом начал выполнять предвыборную кампанию.
Сам блогер говорит, что это все шутки, а сам он не собирается никуда баллотироваться.
"Я никуда не баллотируюсь, я не буду президентом страны или вашего города. У меня нет партии. Прекратите это писать везде, пожалуйста", - заявил блогер.
Ранее мы рассказывали, как в сети рисовали мемы на куртку президента Зеленского после его поездки в Херсон.
А бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook подборку весьма неоднозначных мемов о себе.