Президент США Джо Байден в рамках избирательной кампании прорекламировал кружку, поддержав мем о "темном Брэндоне", своем "крутом" альтер-эго.

Ролик с кружкой появился в аккаунте главы Белого дома в его соцсетях.

В опубликованном видео Байден делает глоток из кружки со своим изображением в виде "темного Брэндона" и говорит: "Я предпочитаю крепкий кофе" (с английского языка слово dark переводится как "темный" или "крепкий", если речь идет о кофе).

Ранее Байден уже делал отсылку к этому мему на ужине корреспондентов Белого дома.

"Республиканцы, кажется, поддерживают одного парня. Какого-то парня по имени Брэндон. Год у него явно удался. Я рад за него", - заявил тогда президент.

В конце речи он картинно надел солнцезащитные очки и заявил следующему выступающему: "Я не против ваших шуток, но я не уверен насчет "темного Брэндона".

Рекламировать "Темного Брэндона" действующему президенту никто не запрещал.

Этот образ берет свое начало с фразы "Вперед, Брэндон". Это интернет-мем, который используется как эвфемизм для непечатного ругательства в адрес Байдена.

Мем "Вперед, Брэндон" появился в 2021 году во время интервью гонщика Nascar Брэндона Брауна, который выиграл свою первую гонку. Зрители на заднем плане скандировали ругательство в адрес Байдена, но телерепортеру показалось, что они скандируют "Вперед, Брэндон".

Ошибку растиражировали в соцсетях, после чего речевки и плакаты с фразой "Вперед, Брэндон" стали нередки на митингах и шествиях против Байдена и демократов.

В середине 2022 года фраза "Вперед, Брэндон" была переиначена в "темный Брэндон". Неожиданно термин приняли сторонники лидера США и стали использовать в его поддержку. В меме "темный Брэндон" Байден обычно изображается в виде "политического терминатора" с лазерами из глаз.

Предвыборный штаб Байдена поддержал мем и стал продавать товары с отсылкой к нему. Кружка с мемом стоит $22.

Ранее американские СМИ писали, что предвыборная борьба между Байденом и Трампом может увести политическую систему США в застой.

По последним опросам больше трети американцев не хотят видеть Байдена и Трампа кандидатами на пост президента.