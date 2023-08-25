Сегодня, 25 августа, в Полтавской области сошел с рельсов товарный вагон, в связи с чем ожидалась задержка целого ряда поездов. Однако грузовой вагон поднят с опережением графика, так что все поезда Харьковского направления будут следовать по привычному маршруту через станции Полтава-Киевская и Миргород.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в своем Telegram-канале.

Согласно данным компании, на этом направлении с опозданием следуют лишь три поезда:

№15/16 Ясиня - Харьков (+1:09);

№93/94 Харьков - Хелм (+0:31);

№73/74 Харьков - Пшемысль (+0:31).

Напомним, 14 августа сообщалось о массовой задержке поездов в Киевской области, вызванной сходом с рельсов вагона грузового поезда по направлению движения из-за слома оси со стороны станции Триполье-Днепровское на 36-м километре.

Также мы писали, что с 8 сентября Польская железная дорога начинает плановые ремонты инфраструктуры, поэтому часть поездов на Перемышль из Украины отменят до 6 октября. Вместо этого с 3 сентября появится дополнительный рейс в Хелм. Он станет уже третьим ежедневным поездом в этот польский город. Поезд будет дневным, то есть не будет предусматривать прохождение границы среди ночи.