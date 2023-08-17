С 8 сентября Польская железная дорога начинает плановые ремонты инфраструктуры, поэтому часть поездов на Перемышль из Украины отменят до 6 октября. Вместо этого появляется дополнительный рейс в Хелм.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Поезда №89/90 Киев - Перемышль и №73/74 Харьков - Перемышль с 7 сентября по 6 октября (отправлением из Киева и Харькова) будут отменены.

Что касается других поездов, то в сентябре по пятницам и субботам (то есть отправлением из Киева 7-8, 14-15, 21-22 сентября) сохранится курсирование только двух поездов Интерсити+:

действующего №705/706 Киев - Перемышль;

нового №707/708 Киев - Перемышль (отправление из Киева 22:17, Перемышль 06:23, обратно из Перемышля в 11:15, прибытие в Киев в 20:41).

В эти 6 дней поезда №53/54 Киев - Перемышль, №89/90 Киев - Перемышль, №31/32 Запорожье - Перемышль, №35/36 Одесса - Перемышль, №73/74 Харьков - Перемышль, №715/716 Киев - Перемышль будут отменены.

Также меняется график движения поездов №54 и №36.

№54 Перемышль - Киев будет отправляться из Перемышля в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Киев в 05:34 (вместо 09:00).

поезд №36 Перемышль - Одесса будет отправляться в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Одессу в 08:10 утра.

Чтобы компенсировать изменения, с 3 сентября УЗ назначает новый поезд №119/120 Киев - Хелм. Он станет уже третьим ежедневным поездом в этот польский город. Поезд будет дневным, то есть не будет предусматривать прохождение границы среди ночи. Из Киева он будет отправляться в 06:28, прибытие в Хелм - в 17:27. Далее пассажиры могут пересесть на польский поезд IC 21100 Хелм - Варшава в 18:12 (прибытие в Варшаву в 21:02).

Обратно отправление из Хелма в 10:23 (пересадка с поезда IC12100 Варшава Всходня 06:05 - Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45.

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