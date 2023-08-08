Проблема дефицита билетов на поезда в Украине, о которой ранее уже сообщала "Страна", всё ещё не решена, а, напротив, даже усугубилась.

Традиционно в большом дефиците были билеты в направлении Польши. И не только в Варшаву: на поезда до Хелма и Пшемысля билетов тоже не найти. Главная причина — недостаточное количество поездов и уменьшение количества вагонов.

"Например, поезд №53 Киев-Пшемысль имеет схему 10 вагонов, но нередко курсирует лишь 7-8 вагонов, таким образом теряется до 100 мест в каждом составе", — объяснил ситуацию источник "Страны" в "Укрзализныце".

"И если в направлении Пшемысля пропускная способность не позволяет пустить дополнительные поезда, то в направлении Хелма такая возможность есть, просто она не используется. Кроме этого, в Ковель заходит евроколея, по которой могут осуществляться пассажирские перевозки — но они не осуществляются", — рассказал источник.

По его словам, "УЗ" пока не может договориться с Польшей и другими европейскими странами об увеличении количества поездов.

"В то же время анонсированные "УЗ" проекты вроде евроколеи до Львова в ближайшее время проблемы не решат, поскольку на их реализацию уйдут годы", — говорит источник "Страны".

Единственный возможный выход из ситуации — максимальное увеличение поездов на Хелм и Пшемысль, а также решение вопроса захода в Украину поездов польских и других железнодорожных операторов.

К имеющемуся дефициту мест на международных направлениях добавился и острый дефицит на внутреннем сообщении. Наиболее критичная ситуация наблюдается с билетами на поезда из Киева на Закарпатье, Прикарпатье и Буковину. Также серьёзный дефицит мест имеется на направлениях, соединяющих западные и восточные регионы страны: во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск сложно достать билеты из Харькова, Днепра и Запорожья.

Здесь причины аналогичны: дефицит поездов и курсирование составов с сокращённым количеством вагонов. Например, поезд №13 Киев-Солотвино (единственный из столицы в восточное Закарпатье) имеет всего 10 вагонов, хотя в 2022 году этот же поезд курсировал составом из 14 вагонов.

"Вагонов в парке достаточно, но очень много вагонов оставлено из-за просроченных ремонтов вследствие отсутствия запчастей", — рассказал источник "Страны".

Ранее мы сообщали, что в Украине на фоне нехватки билетов активизировалась "билетная мафия".

Также мы писали, что "Укрзализныця" продлевает маршрут поезда Херсон – Киев до Славянска из-за нехватки билетов на Краматорск.