В Святошинском районе Киева из озера вытащили тело женщины.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

"26 августа в 15:15 в Службу спасения 101 от правоохранителей поступило сообщение о том, что в озере недалеко от ул. Николая Ушакова в Святошинском районе столицы в воде находится тело человека.

Водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения вытащили тело женщины, что находилось на поверхности воды в 20 метрах от берега и передали его правоохранительным органам, которые будут устанавливать причины и обстоятельства трагического случая", - говорится в сообщении.

Ранее в Киеве утонула беременная девушка, отдыхавшая на озере с пьяным парнем.

Очевидцы рассказали, что беременная женщина и ее мужчина отдыхали на озере. Пара решила поплавать на матрасе, но заплыла далеко от берега.

А недавно под Киевом в детском лагере в Ходосовке утонул 10-летний мальчик. 36-летний тренер по футболу привел восьмерых мальчиков купаться на базу отдыха. Один ребенок из воды не вышел.