В понедельник, 28 августа, по всей Украине ожидается теплая погода и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Завтра на западе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +13+15 градусов, дневная +27+31 градус.

На севере переменная облачность, местами осадки. Ночная температура воздуха +14+17 градусов, дневная +26+29 градусов.

В центре ожидается переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +27+29 градусов.

На юге будет переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +19+22 градуса, дневная +29+31 градус.

На востоке также ожидается переменная облачность, местами осадки. Ночная температура воздуха +14+17 градусов, дневная +24+29 градусов.

Ранее метеорологи предупредили, что всему миру нужно готовиться к экстремальной жаре. В ВМО заявили, что наибольший риск для здоровья составляет не дневная жара, а ночные температуры, особенно опасны для уязвимых групп населения.

Также мы сообщали, что на Южную Калифорнию впервые почти за 90 лет идет мощный тропический шторм.