Производитель ушных затычек для армии США, компания 3М заплатит 6 миллиардов долларов ветеранам, потерявшим слух после использования разработанной фирмой продукции. 5 миллиардов компания выплатит наличными и миллиард - своими акциями.

Об этом сообщается на ее сайте.

Компенсация должна быть выплачена в период с 2023 по 2029 годы.

Против 3М было подано около 300 тысяч исков американских военных и ветеранов, которые пожаловались на потерю слуха после использования затычек для ушей, оказавшихся неэффективными при стрельбе из тяжелого вооружения.

Досудебное соглашение о компенсации включает все нынешние и будущие претензии. При этом сама компания отказалась признавать свою продукцию небезопасной и неэффективной.

Компания поставляет в американскую армию затычки для защиты слуха, которые используются в боевых действиях с участием США, а также на тренировочных стрельбах. Несмотря на их применение, многие военные жаловались на потерю слуха и другие приобретенные заболевания, включая постоянный звон в ушах.

Ровно год назад сообщалось, что 3М компенсирует 1 миллиард долларов военным, пользовавшихся ее затычками для ушей.

Ранее мы писали, что украинцы, которые сделали ремонт поврежденного из-за войны жилья за свой счет, смогут получить компенсацию от государства.