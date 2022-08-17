Американская химическая корпорация 3М, работающая в области промышленности, безопасности работников, здравоохранения и товаров повседневного спроса, компенсирует 1 миллиард долларов военным, пользовавшихся ее затычками для ушей. Из-за низкого качества берушей дочернего подразделения компании военные потеряли слух и получили иные сопутствующие заболевания, в том числе звон в ушах.

Об этом сообщается 26 июля в пресс-релизе компании.

Как сказано на сайте компании, военные жалуются на то, что произведённые 3М беруши не защищают во время учений и боевых действий. Компания получила 115 тысяч жалоб и против неё возбудили 120 тысяч административных дел. В связи с этим производитель создаст трастовый фонд, чтобы оплатить миллиард долларов возмещения ущерба и $240 миллионов в качестве дополнительных расходов.

"3М считает, что затычки были эффективными и безопасными при правильном использовании, но всё равно сталкивается с растущим числом исков, включая 115 тысяч жалоб и около 120 тысяч административных дел", — сказано в сообщении пресс-службы 3М.

"Мы с большим уважением относимся к смелым мужчинам и женщинам, которые защищают нас и остаются приверженными вооруженным силам в качестве активного партнера и ценного клиента в будущем", - сказал председатель и главный исполнительный директор 3M Майк Роман.

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