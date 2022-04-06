Американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel заявила о приостановке своей работы в России. Корпорация Intel стала одним из последних технических гигантов, которые решились на прекращение работы в России.

Об этом говорится на сайте Intel.

"Intel вместе с мировым сообществом осуждает войну России против Украины и призывает к скорейшему восстановлению мира. Мы немедленно приостановили все деловые операции в России", - говорится в заявлении.

Правда, означает ли это, что продукция Intel исчезнет с российского рынка - пока непонятно.

В компании добавили, что в прошлом месяце приостановили поставки российским и белорусским клиентам.

"Наши мысли со всеми, кого затронула эта война, особенно с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми людьми во всем мире, у которых есть семьи, друзья и близкие в этом регионе", - указывается в сообщении.

Правда, означает ли это, что продукция Intel исчезнет с российского рынка - пока непонятно.

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Напомним, война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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