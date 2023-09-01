У берегов Турции спасли украинского моряка почти через сутки после того, как он упал за борт.

Об этом сообщает портал Maritime Bulletin.

Старший помощник капитана контейнеровоза MSC NADRIELY выпал за борт ночью 30 августа около Кефкена, когда судно направлялось из Грузии в турецкий Текирдаг.

Когда отсутствие старпома заметили, контейнеровоз повернул назад и приступил к поискам. В поисковой операции принимали участие спасательные катера, береговая охрана и авиация. Был направлен запрос на помощь судам поблизости.

На следующий день украинца заметил и спас экипаж сухогруза MOONLIGHT. Мужчина провёл в воде около 20 часов. Его доставили в больницу.

Моряки прокомментировали это событие, сказав, что подобный случай спасения можно назвать чудом.

Ранее украинские моряки спасли экипаж совершавшего кругосветку российского тримарана в Тихом океане. В конце февраля 2023 года тримаран вышел из чилийского порта Талькауано, а в середине марта россияне попали в шторм, после которого обнаружили серьёзную поломку рулевого механизма и подали сигнал бедствия.

Мы также публиковали фото, как после землетрясения из-под завалов в Турции спасли украинку и её четырёхлетнего сына.