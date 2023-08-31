Появилось видео спасательной операции бойца, который выпал за борт моторной лодки во время атаки российского истребителя в Черном море.

Ролик опубликовало подразделение спецназа ГУР "Артан".

Боец с позывным Конан выпал за борт, а его сослуживцам пришлось скрыться с места из-за обстрела.

Позже на его поиски отправили дрон, который спустя несколько часов засек тепловой след человека в воде. Однако достать его сразу не удавалось - тоже из-за обстрелов истребителя.

Мужчина провел в открытом море 12 часов, прежде чем его спасли.

Когда именно это произошло, не уточняется.

Напомним, вчера российские телеграм-каналы написали, что четыре украинских катера с десантом пытались высадиться в Крыму. Это произошло накануне поздно вечером: деснт якобы засекли в 100 километрах от Крыма, и когда катеры были в 60-70 км от берега, российский самолет поднялся в воздух и нанес по ним удар. Информацию подтвердили в российском Минобороны.

Украина эту информацию опровергала. Командование Сил специальных операций высмеяло заявление минобороны РФ об уничтожении четырех украинских катеров.