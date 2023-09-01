Полиция города Вестервилль (штат Огайо, США) опубликовала видео инцидента, в ходе которого офицер застрелил темнокожую беременную женщину.

21-летнюю Такию Янг подозревали в краже из магазина, на парковке к ней подошли полицейские, когда она уже села в машину, чтобы уехать. Несмотря на просьбы правоохранителей, она не вышла и начала движение, хотя перед автомобилем стоял офицер, который выстрелил через лобовое стекло.

Находившаяся на последних месяцах беременности Янг скончалась в больнице, ребенка также спасти не удалось. У женщины осталось еще двое детей.

Ранее мы рассказывали, что недавно офицер полиции в штате Колорадо застрелила мужчину с фломастером в руках, приняв данный предмет за нож. Полицейская открыла огонь несмотря на то, что рядом с погибшим находились женщина с ребенком - они не пострадали. Расследование установит, имела ли офицер полиции право применить оружие.

А в Нэшвилле полицейские застрелили на пороге собственного дома 54-летнего продюсера, звукорежиссера и лауреата премии "Грэмми" Марка Кэппса, обвиняемого в угрозах своей жене и падчерице под дулом пистолета.