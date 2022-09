В американском штате Колорадо полицейские застрелили в машине молодого человека, который застрял в авто и вызвал их на помощь.

Видео инцидента опубликовано в Twitter.

Трагедия произошла ещё в июне, но родные убитого до сих пор добиваются правды от полиции.

22-летний Кристиан Гласс увлекался геологией и держал в своей Honda Pilot несколько ножей и молоток. Застряв у дороги в машине, водитель заранее предупредил диспетчера, что к приезду полицейских уберёт их из салона и будет держать руки на виду.

При этом, по данным Colorado Public Radio, прибывшие офицеры заявили, что убирать предметы из машины не надо, и потребовали американца выйти из салона. Тот поднял руки, но выходить не стал - парень запаниковал, сложил ладони в виде сердца, начал жестами показывать полицейским, что у него ментальное расстройство и даже положил ключи зажигания на приборную панель.

В результате полицейские выбили стекло машины и ударили парня электрошокером. Затем один из офицеров открыл огонь прямо в водителя через лобовое стекло. От полученных травм Кристиан Гласс скончался на месте.

Семья погибшего обвинила офицеров в "бесчеловечных" действиях, поэтому теперь законность их действий проверяет Федеральное бюро расследований США.

По информации CNN, согласно отчёту о вскрытии, в организме мужчины были обнаружены тетрагидроканнабинол и амфетамин. Однако семья и адвокаты погибшего заявили, что у него был приступ психического расстройства.

WARNING: GRAPHIC ⚠️ Police officers in Colorado shot and killed a terrified young man whose car got stuck in a dirt road.



Christian Glass, 22, called 911 for help and showed signs of a mental health crisis before Clear Creek deputies escalated the situation and executed him. pic.twitter.com/Vo9pBFwwiZ