В американском штате Колорадо полицейские застрелили в машине молодого человека, который застрял в авто и вызвал их на помощь.

Видео инцидента опубликовано в Twitter.

Трагедия произошла ещё в июне, но родные убитого до сих пор добиваются правды от полиции.

22-летний Кристиан Гласс увлекался геологией и держал в своей Honda Pilot несколько ножей и молоток. Застряв у дороги в машине, водитель заранее предупредил диспетчера, что к приезду полицейских уберёт их из салона и будет держать руки на виду.

При этом, по данным Colorado Public Radio, прибывшие офицеры заявили, что убирать предметы из машины не надо, и потребовали американца выйти из салона. Тот поднял руки, но выходить не стал - парень запаниковал, сложил ладони в виде сердца, начал жестами показывать полицейским, что у него ментальное расстройство и даже положил ключи зажигания на приборную панель.

В результате полицейские выбили стекло машины и ударили парня электрошокером. Затем один из офицеров открыл огонь прямо в водителя через лобовое стекло. От полученных травм Кристиан Гласс скончался на месте.

Семья погибшего обвинила офицеров в "бесчеловечных" действиях, поэтому теперь законность их действий проверяет Федеральное бюро расследований США.

По информации CNN, согласно отчёту о вскрытии, в организме мужчины были обнаружены тетрагидроканнабинол и амфетамин. Однако семья и адвокаты погибшего заявили, что у него был приступ психического расстройства.

WARNING: GRAPHIC ⚠️ Police officers in Colorado shot and killed a terrified young man whose car got stuck in a dirt road.



Christian Glass, 22, called 911 for help and showed signs of a mental health crisis before Clear Creek deputies escalated the situation and executed him. pic.twitter.com/Vo9pBFwwiZ September 14, 2022

Ранее "Страна" сообщала, что в прошлом году в течение одних суток полицейские США во время исполнения своих служебных обязанностей убили сразу шестерых людей.

Также мы писали, что бывший американский полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, дополнительно приговорен более чем к 20 годам за нарушение гражданских прав жертвы.