Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал трейлер своего первого клипа после обвинений в сексуальных домогательствах, которые были с него официально сняты.

Об этом сообщают его официальные страницы в соц.сетях.

На видео музыкант заперт в клетке, его рот зашит, а из ран сочится кровь. Затем появляется окровавленная молодая девушка.

Поклонники нашли в этом возможную метафору о том, как артист переживал секс-скандал.

Однако источники BILD в окружении музыканта говорят, что клип был снят ещё до скандала, и Линдеманн таким образом хотел высказаться на тему свободы слова.

Также есть информация, что некоторые сцены клипа сняты в Московском государственном цирке.

Релиз клипа на песню Zunge ("Язык") состоится 8 сентября.

Ранее сообщалось, что прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, которого ранее несколько женщин обвинили в сексуализированном насилии.

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