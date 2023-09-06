В столице взят под стражу мужчина за развращение и совершение сексуального насилия в отношении малолетней дочери.

Об этом сообщает полиция Киева.

39-летний уроженец Николаевщины в течение шести лет совершал развратные действия в отношении ребенка. Обидчику грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным следствия, начиная с 2014 года и в течение шести лет мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери, которой в то время было пять лет. Подозреваемый развелся с женой, и девочка проживала с мамой. При этом отец часто забирал ее к себе на время. Лишь в четырнадцатилетнем возрасте ребенок решился рассказать о насилии взрослым.

За совершенное подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Досудебное расследование продолжается. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы писали о задержании в Киеве 35-летнего мужчины, который систематически насиловал малолетнюю падчерицу.

Похожая история была и в Одесской области, где 28-летний мужчина два года насиловал свою 11-летнюю падчерицу.