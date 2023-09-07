Во Франции заявляют, что экспорт украинской птицы наносит ущерб местному бизнесу.

"Мы наблюдаем всплеск поголовья украинской птицы, что наносит ущерб французскому сектору", - заявил Figaro глава Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер.

В июне Еврокомиссия продлила освобождение украинской птицы от таможенных пошлин и объемов экспорта.

Шеффер говорит, что это порождает "наплыв украинских кур" во Францию и воспринимается как «нечестная конкуренция».

По его словам, импорт украинского мяса птицы Евросоюзом вырос в 2-3 раза и это "дестабилизирует весь рынок".

Ранее пять стран восточной Европы запретили импорт украинской агропродукции, также заявив, что он вредит местным фермерам. Конфликт дошел до того, что Украина грозится подать на них в суд.

Война в Украине идет уже 561-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 560-го дня. 6 сентября главными военными событиями стали заявление назначенного РФ "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого о том, что россияне отступили из Работино, и удар по рынку в Константиновке Донецкой области, из-за которого на месте погибли 17 человек. А самой заметной политической новостью среды стал визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

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