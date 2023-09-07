Во Франции заявили, что экспорт украинской птицы наносит ущерб местному бизнесу
Во Франции заявляют, что экспорт украинской птицы наносит ущерб местному бизнесу.
"Мы наблюдаем всплеск поголовья украинской птицы, что наносит ущерб французскому сектору", - заявил Figaro глава Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер.
В июне Еврокомиссия продлила освобождение украинской птицы от таможенных пошлин и объемов экспорта.
Шеффер говорит, что это порождает "наплыв украинских кур" во Францию и воспринимается как «нечестная конкуренция».
По его словам, импорт украинского мяса птицы Евросоюзом вырос в 2-3 раза и это "дестабилизирует весь рынок".
Ранее пять стран восточной Европы запретили импорт украинской агропродукции, также заявив, что он вредит местным фермерам. Конфликт дошел до того, что Украина грозится подать на них в суд.
Война в Украине идет уже 561-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего, 560-го дня. 6 сентября главными военными событиями стали заявление назначенного РФ "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого о том, что россияне отступили из Работино, и удар по рынку в Константиновке Донецкой области, из-за которого на месте погибли 17 человек. А самой заметной политической новостью среды стал визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.
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