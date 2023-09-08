В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий наказывать граждан за оскорбления военных. Наказывать предлагается штрафом в размере от 3400 до 5100 грн, общественными работами или арестом.

Проект внёс представитель президента в парламенте Фёдор Вениславский. Карточка документа появилась на сайте Рады.

"Именно от этих героических людей в погонах зависят судьба и будущее нашей страны. В знак благодарности за это украинское общество, в том числе государственные институции всех уровней, все граждане должны уважительно относиться к своим защитникам и героям, проявлять благодарность, уважение и заботиться обо всех их жизненных проблемах", — сказано в пояснительной записке проекта.

Данная инициатива возникла после публикации нескольких видеороликов, где блогеры ругаются с военкомами. Один из таких недавних резонансных инцидентов в Полтаве закончился арестом фитнес-тренера.

Мы сообщали, что суд арестовал полтавского блогера и тренера, который публично оскорбил военкома. Ему объявили подозрение в оскорблении чести и достоинства военнослужащего, а также в угрозе или насилии в отношении правоохранителя.

Перед этим мы рассказывали о задержании в Полтаве этого фитнес-тренера, обругавшего на улице представителя ТЦК.