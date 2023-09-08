В Воронежской области госпитализированы семь человек с сибирской язвой. Они заразились в селе Лебединка, расположенном в Богучарском районе.

Об этом вчера сообщили российские издания.

"Всего у нас семеро госпитализированы. Их отвезли в больницу скорой медицинской помощи №8 в Воронеже. Две женщины и пять мужчин", - сказал собеседник журналистов, добавив, что среди госпитализированных есть резчик мяса коров, владелица мясного магазина и покупатели.

Вспышка началась в августе с того, что на одной из ферм погибли несколько коров, и для установления причины смерти работники разделали одну из них. В результате в больницу попали механизатор, охранник и скотник предприятия.

Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области уже официально сообщили об очаге сибирской язвы на хуторе Красные Холмы после разделки туши зараженного животного.

На территории района ввели режим чрезвычайной ситуации. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован еще 18 августа. Его состояние врачи оценивали как средней тяжести.

Кроме того, 22 августа стало известно о другом очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка отобрали 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружили генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.

В июле мы сообщали, что в Индонезии зарегистрирована вспышка сибирской язвы. От нее в провинции Джокьякарта скончались три человека, а диагноз подтвердили у 87 человек.

Минувшей осенью в Киевской области обнаружили сибирскую язву у козы.