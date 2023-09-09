"Страна" побывала около разрушенного во время ракетной атаки 14 января жилого дома в Днепре, где погибли 46 человек.

На данный момент участок дома, который был разрушен, заставлен ограждениями. При этом в соседних подъездах остаются жить люди. В некоторых квартирах начали устанавливать оконные рамы.

"Страна" пообщалось с одной из местных жительниц из соседнего подъезда по имени Любовь Федоровна.

"Будут сносить дом или нет — не знаю. У нас под окном сверлили грунт, проверяли конструкцию дома, чтобы не было трещин. Был разговор, что если с грунтами будет "непорядок", то даже наш подъезд будут выселять — это будет под вопросом в течение года. Куда будут выселять — пока никто ничего не говорил, это ведь только предположение", — рассказала она (видео беседы опубликовано в телеграм-канале "Политика Страны").

Как рассказала Любовь Федоровна, в момент ракетного удара она находилась у себя в квартире. "

Я была дома, готовила еду на кухне. Я приоткрыла дверь холодильника, чтобы достать продукты, и в это время произошел сильный взрыв — такого я в жизни не слышала. После чего хлынул ураган из стекол и грязи, летело все. В этот момент мой сын как раз должен был выходить на улицу. А когда увидел, что произошло, схватил меня за руку и отвел в прихожую. Его ранило в затылок. Я слышала, как в подъезде бегут люди, страшный крик, дети плачут, мужчина бежит и кричит: "Давайте быстро уходите, потому что сейчас обрушение будет". Я выбежала в фартуке, только схватила куртку и шапочку. Пока мы спустились и вышли во двор — тут уже была скорая, пожарные, дым до небес и двор черный, стало тяжело дышать. Мы до сих пор не можем отойти от этого. Зачастую спим и сидим в прихожей. Нет никакой гарантии, что снова ничего не прилетит. Живем, как на пороховой бочке", - рассказывает Любовь Федоровна.

Она добавила, что попасть домой получилось только через неделю.

"Друзья сына со своих окон увидели, что у нас произошло, и забрали нас к себе, потому что подъезд закрыла полиция, нас туда не пускали. Мы неделю были у них, периодически приходили сюда. Через неделю пришли ночевать домой — было очень холодно, спали одетые под одеялами, а на следующий день нам уже привезли окна", — говорит она.

По словам местной жительницы, ее квартира также пострадала в результате удара.

"Все было засыпано стеклами и землей. Мы вынесли из квартиры 7 мешков разбитого стекла. Была открыта дверь в спальню — там все было на полу и на кровати: гардины, крепления, стекла. В другую комнату мы даже не заглянули. Дверь входная вырвана — все еще никак не отремонтируем. Входная дверь в тамбур тоже вырвана. У меня было три дорогих цветка, от которых я нашла только побитый горшочек и кусочек растения. От балкона осталась одна большая дыра и только торцевая стеночка — и то покореженная", — объясняет Любовь Федоровна.

Женщина добавила, что капитальный ремонт в квартире она пока что не планирует делать.

"Сын ничего не разрешает делать — говорит, что в любое время могут вновь "лупануть", и мы останемся без ремонта. Кроме того, денег нет делать ремонт. Но хотим хотя бы двери поменять. За балкон и окна мы платили сами, но нам возместила эту сумму городская власть", — заявила Любовь Федоровна.

Кроме того, по словам женщины, часть квартир в пострадавшем от удара подъезде не отремонтировали.

"В этих квартирах люди не живут. И их пока почему-то не ремонтируют. Здесь был президент Чехии со своей "свитой", было человек 20. Но ничего так и не делается", — заявляет она.