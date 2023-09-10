Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с однопартийцами из "Фидес" и поклонниками сообщил о своих планах оставаться у власти.

Об этом пишет издание Telex со ссылкой на участников встречи.

После выборов 2018 года премьер несколько раз публично заявлял, что планирует руководить Венгрией до 2030 года, теперь же он назвал цель пробыть у власти до 2034-го, обосновав это тем, что война и эпидемия коронавируса отняли у его партии четыре года.

По его словам, популярность его партии снизилась в меньшей степени, чем у других европейских партий, находящихся при власти. В качестве примера он привел Германию, где популярность оппозиционных партий уже превышает рейтинг правящих партий. Главной причиной потери позиций у "Фидес" премьер-министр назвал экономические трудности: по его словам, "общество привыкло не к этому, а к постоянному росту".

Однако, по его словам, его избиратели учитывают не только экономические, но и политические и идеологические аспекты. И лидирующему положению партии способствует кроме прочего слабость оппозиции. О стабильной популярности "Фидес" свидетельствуют опросы общественного мнения.

На встрече Орбан также заявил, что видит серьезную опасность в исламизации Европы и считает, что христианские общины с Запада из-за этого в обозримом будущем побегут в Венгрию.

Кроме того, премьер-министр говорил о том, что хочет, чтобы мир уважал Венгрию, и для этого у него есть "большой план" из 15 пунктов, однако не раскрыл его детали.

Ранее Орбан сравнил руководство Евросоюза с Гитлером. Ему ответили, что Венгрия вольна идти своей дорогой.

Также Орбан заявлял, что часть Украины - это древняя венгерская земля.