В сети сегодня распространяется видео, на котором бывший мэр Киева Леонид Черновецкий высказывается на тему российского вторжения.

"Войны между Украиной и Россией никогда не было и не будет. Военная операция для того, чтобы запугать идиотов и начинать вести переговоры — да, она проходит", — заявил Черновецкий.

Судя по всему, это прошлогоднее видео. По крайней мере в сети можно найти скриншоты ролика Черновецкого от 2022 года, и на них он запечатлен в этой же футболке на том же фоне.

Ранее мы писали, что летом 2022 года Черновецкому объявили подозрение за посягательство на территориальную целостность Украины. Подозрение было выдвинуто в связи с тем, что 25 февраля прошлого года на своей странице в Facebook он разместил публикацию "о возможности и даже необходимости признания" "ДНР" и "ЛНР".

В ответ Черновецкий заявил, что "искренне любит и поддерживает единую, целостную, независимую и европейскую Украину", считает "гибель украинцев трагедией, а войну против Украины - преступлением".

Отметим: у семьи Черновецкого до сих пор сохраняется крупный бизнес в Киеве, связанный с застройкой. Леонид Черновецкий был мэром Киева с 2006 по 2012 годы.