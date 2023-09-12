В Службе безопасности Украины удивились заявлению российского журналиста Аркадия Бабченко об открытии против него уголовного дела. В спецслужбе заверили, что дела на него не открывали.

Об этом "Стране" сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в СБУ, информация о якобы возбуждении уголовного производства в отношении Бабченко не соответствует действительности.

Сегодня Бабченко в своем телеграм-канале написал, что СБУ завела на него дело.

"На каких основаниях возбуждено уголовное дело – я не знаю. Да мне и не интересно. Собственно говоря, может быть только одно - @уесосил Бубочку. Никаких других вариантов быть просто не может. Я знал, что это произойдет. Но до последнего не верил. Не хотел верить", - сообщил Бабченко. Он добавил, что уголовное преследование в Украине стало для него крахом надежд. Также он признался, что опасается экстрадиции в Россию.

Ранее мы подробно рассказывали, как в 2018 году СБУ инсценировала смерть Бабченко, чтобы, по словам правоохранителей, накрыть целую сеть агентов Кремля, задумавших убить не только Бабченко, но и других журналистов, блогеров и политологов.