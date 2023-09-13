Житель Шостки Сумской области Александр Денисенко с ампутированной кистью руки снят с воинского учета и признан непригодным к военной службе.

Об этом "Стране" сообщил юрист Максим Чигринов.

"Александр как человек с инвалидностью был непригоден и снят с учета еще в 2015 году, и сейчас он вообще не должен был проходить медкомиссию. Бланк ему выдали ошибочно, потому что сельсовет включил его в список военнообязанных. А в ТЦК не обратили внимания на даты.

Повторно медкомиссию должны проходить только те, кто получил снятие с учета до 15 января 2015 года. А Александр проходил комиссию в июле 2015. Но не было новых бланков, в ТЦК увидели, что у него военный билет старого образца, и ошибочно направили его на новую медкомиссию. Где его чуть не сделали ограничено пригодным. К ТЦК вопросов нет. Основные вопросы к сельсовету, который даже не уточнил, есть ли у него снятие с учета, а просто включил его в списки военнообязанных", - сообщил Чигринов.

Он уточнил, что Александр является инвалидом с самого детства, однако по генетическим заболеваниям. После он потерял кисть левой руки и глаз. На сегодняшний день имеет вторую постоянную группу инвалидности.

Теперь, по его словам, ситуация прояснилась, и Александр снят с воинского учета.

"После обращения к руководству ТКЦ, все вопросы были сняты", - сообщил "Стране" Максим Чигринов.

Подробно о скандале с Денисенко мы писали в отдельном материале.