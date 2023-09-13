Правительство Японии подало в отставку. Это произошло перед перестановками, которые проводит премьер-министр страны Фумио Кисида, чтобы заручиться поддержкой накануне выборов.

Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

"Из 19 министров Кисида выбрал 11 новых лиц, стремясь создать свежий имидж своего кабинета, сохранив при этом несколько ключевых фигур для поддержания стабильности", — говорится в заметке агентства.

В новом кабинете сменятся 13 из 19 министров, 11 из них впервые получат министерские портфели. В новом правительстве окажутся пять женщин — это максимальное число за историю Японии наравне со вторым составом правительства Синдзо Абэ.

Ожидается, что премьер-министр обсудит формирование нового кабинета с главой партии "Комэйто" — партнером Либерально-демократической партии по правящей коалиции Нацуо Ямагути. Затем сформируется новый кабинет министров, после чего его утвердит на специальной церемонии император Японии Нарухито.

Перестановки в правительстве происходят на фоне снижения популярности кабинета Кисиды, в том числе из-за недовольства населением ростом цен и отсутствием повышения зарплат. Однако пока остается неизвестным, смогут ли повлиять кадровые изменения на уровень популярности обновленного кабмина, поскольку сохранение за ключевыми министрами своих должностей может не привлечь большого общественного внимания, уточняет портал.

Напомним, Кисида стал премьером в 2020 году, сменив заболевшего Синдзо Абэ.

В марте Кисида побывал с визитом в Киеве.