В Симферополе появится памятник погибшему "заместителю губернатора" Херсоноской области Кириллу Стремоусову.

Об этом 13 сентября сообщил в своем телеграм-канале российский журналист и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

По словам Малькевича, монумент готовят к 9 ноября - годовщине со дня гибели Стремоусова.

"Активной работой по его созданию занимается известнейший российский скульптор Андрей Ковальчук. Среди его наиболее значимых работ – памятник "Сыновьям России, воевавшим в Гражданскую войну" в Севастополе; писателю Александру Солженицыну в Москве; императору Александру III в Ливадии, а также монумент героям Первой мировой войны на Поклонной горе в Москве", - сказано в посте.

Также член Общественной палаты РФ рассказал, что в память о Стремоусове снимает большой документальный фильм, который будет готов к концу года.

Кирилл Стремоусов попал в ДТП в районе города Геническ Херсонской области 9 ноября 2022 года и скончался от последствия травм, полученных в результате аварии.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении "замгубернатора" Херсонской области орденом Мужества посмертно.