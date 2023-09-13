Спортсмен родом из США, выступавший в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу, и по совместительству актер Джефф Монсон избран депутатом башкирского Курултая от партии "Единая Россия".

По результатам голосования россиянин американского происхождения прошёл в парламент республики Башкортостан.

Весной 2023 года Монсон выиграл в праймериз "Единой России" и стал кандидатом в депутаты. Монсон ранее говорил, что планирует баллотироваться в депутаты Госдумы в 2026 году.

Это не первый политический пост американца в РФ. В 2018 году он победил на выборах горсовет подмосковного Красногорска, тоже от "Единой России". Это произошло спустя всего три месяца после того, как он получил российское гражданство и отказался от американского.

Ранее Джефф Монсон в своих интервью говорил, что он анархист по политическим взглядам. Он финансировал анархические инициативы в США. У него даже есть несколько тематических татуировок, среди которых русские слова "свобода" и "солидарность", изображения серпа и молота на левой голени, а также красно-чёрной звезды на груди — символа анархо-коммунизма.

Ранее мы подробно рассказывали о результатах российских "выборов" на захваченных территориях Украины.