Картина Винсента Ван Гога "Сад священника в Нюэнене весной", украденная из голландского Музея Сингера в Ларене в марте 2020 года, вернулась в музей после трёх с половиной лет поисков.

О находке сообщает ВВС.

Представитель голландской полиции по борьбе с преступлениями в сфере искусства подтвердил, что найденная картина является подлинной, а Андреас Блюм, глава музея Гронингера, выразил радость по поводу ее благополучного возвращения.

"Есть царапины... но картина написана на бумаге, приклеенной к доске, поэтому она не слишком пострадала. Мы сможем отреставрировать этот шедевр, и всё будет в порядке", — сказал он в программе Newshour на BBC.

Детектив Артур Бранд рассказал, что картину, которой исполнилось 139 лет, в подушке и сумке "Ikea" ему вручил человек, пожелавший остаться неизвестным.

У полиции не было сомнений в том, что вернувший шедевр мужчина был непричастен к её похищению в 2020 году, потому что грабителя, взломавшего музей в Леердаме, задержали спустя несколько месяцев. Только картины при нём уже не было.

Согласно сообщениям, перехваченным полицией, картина Ван Гога 1884 года, также известная как "Весенний сад", была приобретена преступной группировкой, намеревавшейся использовать её для подкупа влиятельных чиновников в обмен на более короткие сроки тюремного заключения участников преступного синдиката.

Артур Бранд сказал ВВС, что ещё в июне 2020 года ему прислали доказательства того, что картина цела. В сентябре 2023 года к нему обратился человек из Амстердама и предложил вернуть её в обмен на полную конфиденциальность, отчасти потому, что держать картину у себя стало для него "настоящей головной болью".

Ранее полиция задержала вора-профессионала из Украины, который украл картину Ренуара в Вене.

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