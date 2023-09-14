В Ленинградской области 41-летняя воспитательница детского сада покончила жизнь самоубийством, когда ее муж заявил о решении поехать на войну в Украину. Женщина выпила таблетки.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

По данным пабликов, инцидент произошел в поселке Борисова Грива. После заявления 40-летнего уроженца Украины о планах отправиться добровольцем на войну супруги поссорились.

Женщина резко выступила против решения мужа и вечером 13 сентября написала ему, что "наглоталась таблеток". Мужчина в этот момент находился на работе. Получив сообщение, он вызвал скорую и тут же поехал к ней.

Когда мужчина зашел домой, его жена была уже без сознания. Позже приехала скорая помощь, которая констатировала смерть женщины.

Сообщается, что у пары трое детей: две дочери и сын.

Ранее мы рассказывали, что весной в Ставрополе покончил с собой воевавший в Украине герой России.

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