Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о вероятной причастности правительства Индии к убийству главы Халистанского тигрового отряда Хардипа Сингха Ниджара, совершенного в Канаде в июне этого года.

Об этом пишет Indian Express.

Тигровый отряд - это сикхская боевая группировка, которая входит в движение Халистан. Ниджара был одним из самых разыскиваемых террористов в Индии. Двое неизвестных застрелили его на территории гурдвары (сикхского храма) в канадском графстве Суррей.

Происшествие уже привело к высылке высокопоставленного индийского дипломата.

Однако МИД Индии назвал обвинения в причастности Нью-Дели к преступлению "абсурдными и мотивированными".

На ситуацию отреагировали и в Белом доме, заявив, что США "глубоко обеспокоены" выдвинутыми обвинениями, которые Трюдо озвучил с трибуны канадского парламента.

Ранее он также поднимал эту тему перед президентом США Джо Байденом и британским премьером Риши Сунаком.

Обострение между Индией и Канадой, куда могут быть вовлечены США, происходит в тот момент, когда Запад пытается повлиять на позицию стран "глобального Юга" по Украине.

Ранее мы писали, что в Канаде проведут публичное расследование по поводу вмешательства со стороны правительств Китая, России, Ирана и Индии в выборы 2019-2021 годов.