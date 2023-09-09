Индия действительно решила сменить название.

Премьер страны Моди на первой сессии G20 использовал табличку с надписью "Бхарат" вместо "Индия".

Лидер индийского Конгресса Джайрам Рамеш сообщил, что официальные приглашения гостям G20 на саммит в Нью-Дели от лица президента Индии были подписаны как от "президента Бхарата".

Ранее местные СМИ писали о том, что правительство может предложить официально изменить англоязычное название страны на Bharat. Именно так Индия называется на языке хинди. "Название нашей страны было Бхарат на протяжении веков. На каком бы языке она ни была, название остается прежним", - сказал глава профсоюзов Раджив Чандрасекар в ходе дебатов по поводу названия.

Война в Украине идет уже 563-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Мы рассказывали об обстреле Кривого Рога, ударном кулаке РФ под Сватово и введет ли Умеров повестки через "Дию".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.