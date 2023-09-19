Сегодня в полночь в Одессе выключат воду на 30 часов.

Телеграм-каналы Одессы пишут, что с 00:10 20 сентября по 06:00 21 сентября воды не будет во всём городе, за исключением следующих районов:

7-е небо

Застава

Ленпосёлок

Слободка.

В связи с предстоящим отключением у бюветов скопились очереди.

Перед этим в Броварах планировали временно отключить воду во всём городе, были озвучены сроки. По информации КП "Броварытепловодоэнергия", отключение было плановым в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на водопроводных и канализационных сетях.

Мы также сообщали, что Харьковчан призвали сделать запас воды из-за возможных обстрелов.

По данным КП "Харьковводоканал", внезапные вражеские ракетные удары продолжают наносить колоссальный ущерб критической городской инфраструктуре и, в частности, энергетической системе. В связи с этим часто приостанавливается работа насосных водопроводных станций и, как следствие, временно или полностью прекращается подача воды, или водоснабжение осуществляется на пониженном давлении.

"Мы подаём воду во все дома харьковчан, но мы должны понимать, что могут быть "прилеты", могут быть обесточивания. Поэтому мы обращались к людям, чтобы был определенный запас воды: питьевой или технической", — отметил мэр города Игорь Терехов.