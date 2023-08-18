После ракетного удара 15 августа в городе Смела Черкасской области без воды остались около 12 тысяч людей. Спасатели оказывают помощь горожанам и осуществляют подвоз технической воды.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

"За прошедшие сутки подразделения ГСЧС осуществляли подвоз технической воды для нужд населения. Подвезли 37,5 тонны для людей. А также три тонны для нужд больницы и четыре тонны для отделения гемодиализа. С начала проведения работ спасатели совершили подвоз технической воды количеством более 100 тонн", - говорится в сообщении.

Напомним, в Смеле 15 августа был зафиксирован прилет по территории частного предприятия и больнице, перебиты линии водоснабжения.

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