Министерство обороны РФ показало видео, как заявляется, ночных ударов по Украине.

Соответствующие кадры появились в соцсетях ведомства.

На видео можно заметить моменты запусков ракет, а после этого показаны взрывы после прилетов.

Напомним, минувшей ночью по Украине были запущены не менее 28 российских крылатых ракет. 16 из них сбиты.

Сообщалось об ударах по Львову, Луцку и Черкасской области. Так, во время ночной атаки по Луцку российские ракеты поразили принадлежащий шведской компании SKF завод подшипников. В результате удара погибли три человека.

А во Львовской области от атаки РФ пострадали 15 человек. Повреждены десятки домов, медколледж и детский сад.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.